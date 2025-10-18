Halloween incantato a Zoom Torino | un mese di festa tra corvi scheletri e insetti straordinari
Per tutto il periodo autunnale, e fino al 9 novembre, ZOOM Torino si veste di magia, mistero e divertimento per celebrare Halloween con un ricco programma di appuntamenti pensati per famiglie e bambini. Il bioparco si trasforma in un luogo incantato che unisce l'intrattenimento all'edutainment. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
ABRACADABRA… È HALLOWEEN! Al Centro Commerciale Vialarga – Spazio Conad (ex Pianeta) la magia prende vita con due pomeriggi speciali dedicati a grandi e piccini! 1 e 2 novembre, dalle ore 16.30 Un weekend incantato tra spettacoli, quiz, la - facebook.com Vai su Facebook
Halloween incantato a Zoom Torino: un mese di festa tra corvi, scheletri e insetti straordinari - Una delle novità più interessanti è l'inaugurazione di Insectos Locos, una nuova area tematica situata nel cuore dell’Oasi delle Farfalle. torinotoday.it scrive
Halloween 2024 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere - La festa anglosassone riscuote infatti sempre maggiore successo e sono sempre di più gli ... Si legge su tg24.sky.it
Bioparco Zoom Torino: divertimento infinito con il biglietto Infinity - Il Bioparco Zoom di Torino avvia un'iniziativa molto interessante per proseguire con il divertimento nonostante le vacanze siano finite. Segnala tomshw.it