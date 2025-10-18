Halloween criminale | assaltano una casa camuffati da mostri e terrorizzano gli inquilini è caccia agli aggressori video

Con l’approssimarsi di Halloween, si intensificano i casi di criminali che approfittano delle maschere per assaltare le case e compiere delitti. Alcune persone mascherate hanno provato ad entrare illegalmente nella casa di una vedova ad Alexandria, in Virginia. In casa con lei, come riporta il New York post, c’erano il figlio e la figlia. Inizialmente, il trio avrebbe iniziato a bussare alla porta normalmente ma poco dopo sono diventati insistenti. La telecamera del citofono ha ripreso tutta la scena. La figlia della proprietaria ha spiegato che all’inizio pensava che si trattasse di uno scherzo e quindi ha augurato “Buon Halloween” senza aprire la porta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

