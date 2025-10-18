Halloween arriva alla Biblioteca del Vicolo | quattro pomeriggi gratuiti per bambini da 6 a 8 anni

BRINDISI - Halloween arriva anche alla Biblioteca del Vicolo. Bambine e bambini coraggiosi sono attesi per quattro pomeriggi pieni di magia, letture paurose e laboratori creativi da brivido. Tra decorazioni mostruose, racconti spaventosi e una caccia al tesoro piena di fantasmi, ci divertiremo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Laboratori gratuiti per bambine e bambini dai 6 agli 8 anni presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara, Via Santa Chiara 2, Brindisi) Un'iniziativa ideata e ...

