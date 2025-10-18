Halloween arriva alla Biblioteca del Vicolo | quattro pomeriggi gratuiti per bambini da 6 a 8 anni
BRINDISI - Halloween arriva anche alla Biblioteca del Vicolo. Bambine e bambini coraggiosi sono attesi per quattro pomeriggi pieni di magia, letture paurose e laboratori creativi da brivido. Tra decorazioni mostruose, racconti spaventosi e una caccia al tesoro piena di fantasmi, ci divertiremo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il 31 ottobre arriva un Halloween da urlo a I Viali! Dalle 16:30 festa per bambini con caramelle, animazioni, baby dance e laboratori creativi a tema! A cura di Silvan School Dance… ti aspettiamo in maschera! Prenota il truccabimbi qui: https://www.ivi - facebook.com Vai su Facebook
