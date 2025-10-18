Hai vinto tu Tale e Quale l’annuncio di Conti arriva a fine puntata Vittoria inaspettata

La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai1, ha visto trionfare il concorrente Peppe Quintale. Il napoletano, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo proprio grazie alla sua partecipazione al programma condotto da Carlo Conti, ha conquistato la vittoria grazie a un’ eccellente imitazione di Tony Hadley, il celebre cantante degli Spandau Ballet. La sua performance è stata talmente convincente da meritargli il primo posto in una serata che ha offerto al pubblico diverse esibizioni di alto livello. La vittoria di Quintale non solo segna un momento di riscatto per il concorrente, ma sottolinea anche la qualità delle sue doti imitative, dimostrando di poter affrontare personaggi molto diversi tra loro con grande professionalità e ironia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Hai vinto tu”. Tale e Quale, l’annuncio di Conti arriva a fine puntata. Vittoria inaspettata

