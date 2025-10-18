Hai vinto tu! Tale e Quale l’annuncio di Carlo Conti a fine serata | il colpo di scena

News Tv. Nella serata di venerdì 17 ottobre, Tale e Quale Show ha regalato al pubblico di Rai 1 una puntata densa di emozioni e colpi di scena. Il conduttore Carlo Conti ha annunciato il nome del vincitore solo al termine di una gara particolarmente equilibrata, chiudendo la quarta serata con la celebre frase: “Hai vinto tu”. A imporsi è stato il protagonista di una performance definita ‘magistrale’ che ha saputo coniugare talento, ironia e fedeltà all’originale, confermandosi uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. Leggi anche: “Sono esplosa, ho deciso!”: Giulia Stabile rompe il silenzio davanti agli allievi di Amici “Tale e Quale Show”, l’esibizione conquista tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Hai vinto tu!”. Tale e Quale, l’annuncio di Carlo Conti a fine serata: il colpo di scena

