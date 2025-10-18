Hai vinto tu Tale e quale grande sorpresa a fine puntata | l’annuncio di Carlo Conti

La quarta puntata di Tale e Quale Show 2025 ha confermato, ancora una volta, il suo ruolo di appuntamento fisso del venerdì sera su Raiuno. Carlo Conti, saldo al timone del programma, ha guidato una serata all’insegna delle imitazioni, dei travestimenti e delle risate, con la solita alchimia tra musica e ironia che rende lo show un cult televisivo. In giuria, come sempre, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, affiancati stavolta dal super ospite Andrea Pucci, hanno giudicato le performance dei concorrenti, alternando ironia e severità nei commenti. Ad aprire la puntata è stato Samuele Cavallo, che ha portato sul palco un’interpretazione intensa di Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l’amore”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

«Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show con la sua interpretazione di Tony Hadley. » Una performance che ha lasciato il segno: Peppe Quintale si è guadagnato il primo posto nella gara di venerdì 17 ottobre, tornando alla ribalta in qu - facebook.com Vai su Facebook

Ultimi 5 match ufficiali #Sinner aveva sempre vinto con Nole perdendo solo due set. L'esibizione conferma il trend (64 62) in cui Sinner ha una tale potenza e velocità di palla che a 38 anni Nole non riesce più a tenere. Bene il lavoro sul servizio di Jannik sem - X Vai su X

“Hai vinto tu”. Tale e Quale, l’annuncio di Conti arriva a fine puntata. Vittoria inaspettata - La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai1, ha visto trionfare il concorrente Peppe Quintale. thesocialpost.it scrive

“Hai vinto tu”. Tale e quale show, l’annuncio di Carlo Conti arriva a fine serata. E che sorpresa per pubblico e concorrenti - La seconda puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 3 ottobre su Raiuno, ha confermato il suo status di appuntamento imperdibile del prime ... Lo riporta thesocialpost.it

Giorgia in lacrime sul palco di Sanremo 2025, delusione e orgoglio: «Hai vinto tu» - Salita sul palco per ritirare il premio collaterale, Giorgia ha cercato di ingoiare il boccone amaro: «La vera vittoria è l’affetto del pubblico, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore ... Si legge su iodonna.it