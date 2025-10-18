Ha oltrepassato la linea gialla | Israele colpisce un minibus a Gaza 11 morti della stessa famiglia

Feedpress.me | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta «linea gialla», che delimita le aree sotto il controllo dell’esercito israeliano. Lo scrive Al Jazeera, secondo la quale Israele ha ucciso 28 persone dall’entrata in vigore del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

