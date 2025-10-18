Guyana francese Calabria e Campania sono le regioni europee a più alto rischio povertà

Dayitalianews.com | 18 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Eurostat: il Mezzogiorno particolarmente vulnerabile. Secondo i dati pubblicati da Eurostat relativi al 2024, la Guyana francese, la Calabria e la Campania si collocano tra le regioni europee con il più alto rischio di povertà o esclusione sociale. Le percentuali più preoccupanti. La Guyana francese guida la classifica con un tasso del 59,5%.. La Calabria segue con il 48,8%, mentre la città autonoma spagnola di Melilla registra il 44,5%.. La Campania si attesta al 43,5%, confermando la forte vulnerabilità del Sud Italia.. Il Sud Italia oltre la media europea. Il Mezzogiorno si conferma tra le aree più fragili d’Europa: Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media UE del 21%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

