Guido Crosetto contro Elly Schlein | Calunnia e danno allo Stato chieda scusa
Anche Guido Crosetto risponde a Elly Schlein. "Penso che Ranucci sappia che non è stato il Governo a mettergli una bomba sotto casa. E che abbia sorriso sentendosi chiamato in causa. Raccontare a partiti europei che esprimono Primi ministri, con cui Giorgia Meloni deve dialogare ogni settimana, o miei colleghi con cui condivido problemi sempre più difficili da gestire, così come tutti i miei colleghi, che in Italia la democrazia è a rischio e che esiste un regime autoritario che limita la libertà di espressione, è un danno gravissimo allo Stato oltre che una calunnia". Per il ministro della Difesa "associare poi questi insulti gratuiti e surreali all'attentato a Ranucci, quasi vivessimo in Russia, Cina o in Corea del Nord o Iran, supera ogni limite del corretto confronto istituzionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Quando i nostri nomi saranno dimenticati, i vostri resteranno incisi sulla roccia, e qualcuno continuerà a ricordarvi». Con queste parole, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso omaggio ai tre carabinieri morti nella strage di Castel d’Azzano, davanti all - facebook.com Vai su Facebook
Forum Coldiretti: punto stampa ministro Guido Crosetto @coldiretti @MinisteroDifesa - X Vai su X
L'allarme di Crosetto alla Camera: "Clima preoccupante, si accetti di portare gli aiuti a Cipro" - “Azioni di questo tipo, condotte contro unità civili in mare aperto, sono totalmente inaccettabili”. Secondo iltempo.it
Gaza, Crosetto manda la fregata Fasan a difendere la Global Sumud Flotilla - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato la fregata Fasan per “garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Global Sumud Flotilla”. Segnala tg24.sky.it
Crosetto: "Ferma condanna all'attacco contro la Flotilla, ma in acque israeliane non garantiamo sicurezza" - Crosetto: "Ferma condanna all'attacco contro la Flotilla" Questa mattina è iniziata alla Camera dei Deputati l'informativa urgente del ministro della Difesa, Guido Crosetto, richiesta dalle ... Secondo affaritaliani.it