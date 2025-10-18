Guido Crosetto contro Elly Schlein | Calunnia e danno allo Stato chieda scusa

Anche Guido Crosetto risponde a Elly Schlein. "Penso che Ranucci sappia che non è stato il Governo a mettergli una bomba sotto casa. E che abbia sorriso sentendosi chiamato in causa. Raccontare a partiti europei che esprimono Primi ministri, con cui Giorgia Meloni deve dialogare ogni settimana, o miei colleghi con cui condivido problemi sempre più difficili da gestire, così come tutti i miei colleghi, che in Italia la democrazia è a rischio e che esiste un regime autoritario che limita la libertà di espressione, è un danno gravissimo allo Stato oltre che una calunnia". Per il ministro della Difesa "associare poi questi insulti gratuiti e surreali all'attentato a Ranucci, quasi vivessimo in Russia, Cina o in Corea del Nord o Iran, supera ogni limite del corretto confronto istituzionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

