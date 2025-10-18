GUIDA TV 18 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI SAPIENS
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:25 01:35 Ballando con le Stelle Ballando on the Road new Talent Talent Rai2 21:20 23:00 Nient’Altro che La Verità Il Sabato al 90° Inchieste Talk Show Rai3 21:20 23:55 Sapiens: Un Solo Pianeta Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:35 00:10 Air Force One Eyes Wide Shut Film Film Canale 5 21:30 00:15 Tu Si Que Vales Speciale Tg5 Talent Rubrica Italia 1 21:25 23:15 L’Era Glaciale 4: Continenti alla Deriva 300 Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole L’Amante Talk Show Film Tv8 20:30 22:30 4 Ristoranti R Paddock Live Show Talent Sport Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
