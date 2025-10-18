Guerriglia urbana in via Piave | scontro fra tifosi di Verona e Pisa

Pisatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene di pura violenza quelle di stamani, 18 ottobre, in via Piave a Pisa. Secondo quanto si apprende, si è verificato uno scontro fra tifosi del Verona e del Pisa, fra le 11 e le 11.30. Botte e lancio di oggetti. Lunghi minuti di faccia a faccia, interrotti solo in seguito dall'arrivo dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

