Guerriglia urbana in via Piave | scontro fra tifosi di Verona e Pisa
Scene di pura violenza quelle di stamani, 18 ottobre, in via Piave a Pisa. Secondo quanto si apprende, si è verificato uno scontro fra tifosi del Verona e del Pisa, fra le 11 e le 11.30. Botte e lancio di oggetti. Lunghi minuti di faccia a faccia, interrotti solo in seguito dall'arrivo dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
E poi vietano le trasferte ai napoletani! La partita tra il neopromosso Pisa e l'Hellas Verona è iniziata nel peggiore dei modi. In Via Piave, nei pressi dello Stadio Arena Garibaldi della città toscana si è registrata una vera e propria guerriglia urbana tra gli - facebook.com Vai su Facebook
? Scene da guerriglia urbana per le strade di #Pisa dove alle ore 15 si disputerà la gara tra i toscani e l'Hellas Verona. Duri scontri tra le due tifoserie - X Vai su X
Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale - Ultras di Pisa e Verona a contatto prima dell'inizio del match: necessario l'intervento di Polizia e Carabinieri con l'utilizzo di gas lacrimogeni. Lo riporta msn.com
