Guerra ucraina Zelensky insiste sui Tomahawk Ma Trump frena | Kiev e Mosca si fermino la storia dirà chi ha vinto

Trump accoglie Zelensky e assicura davanti ai media: «Faremo finire questa guerra. Dobbiamo cercare di eliminare un po? di odio che c?è tra i presidenti di Ucraina e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra ucraina, Zelensky insiste sui Tomahawk. Ma Trump frena: «Kiev e Mosca si fermino, la storia dirà chi ha vinto»

