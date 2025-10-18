Guerra ucraina Mosca taglia i bonus ai volontari | verso la mobilitazione permanente della riserva russa?

Il Cremlino ha iniziato a ridurre in modo significativo gli incentivi economici destinati ai soldati volontari, una mossa che appare legata all?intenzione di mobilitare in modo continuativo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra ucraina, Mosca taglia i bonus ai volontari: verso la mobilitazione permanente della riserva russa?

