Guerra ucraina che tipo di accordo è possibile? I tre pilastri congelare il fronte ed evitare un?escalation

La telefonata fra Trump e Putin ha riaperto un varco diplomatico che fino a poche settimane fa sembrava impraticabile. Non è ancora un negoziato e non è nemmeno un cessate il fuoco,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra ucraina, che tipo di accordo è possibile? I tre pilastri, congelare il fronte ed evitare un?escalation

Trump: "La guerra in Ucraina non fa fare bella figura alla Russia" - X Vai su X

Guerra in #Ucraina, nel pomeriggio lunga telefonata tra #Trump e #Putin alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca del Tycoon con #Zelensky. "Colloquio produttivo, abbiamo parlato di scambi commerciali, una volta finito il conflitto". Annunciato anche l'incontro - facebook.com Vai su Facebook

Guerra ucraina, che tipo di accordo è possibile? I tre pilastri, congelare il fronte ed evitare un’escalation - I tre pilastri sono: congelamento dei fronti, in modo che Putin possa proclamare la vittoria pur senza riconoscimento delle conquiste territoriali, inaccettabile per l’Ucraina. Scrive ilmessaggero.it

L’accordo di pace di Trump in Ucraina va scritto insieme a Merkel, Italia, Turchia e Cina - Nella road map verso la pace duratura devono cadere molti tabù concernenti le terre conquistate o le terre da riconquistare, tracciando un corridoio ... Riporta huffingtonpost.it

Ucraina, Trump: “Kiev e Mosca si fermino dove sono. È l’ora di un accordo” - "L'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho suggerito con forza anche al ... Segnala msn.com