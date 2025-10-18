guerra in ucraina zelensky alla casa bianca trump frena sui missili a kiev dopo la telefonata con putin

La sensazione di deja-vu è stata molto forte quando Volodymyr Zelensky si è presentato ieri alla Casa Bianca. Ad aspettarlo c’era il presidente americano Donald Trump, per una terza visita del Presidente ucraino nella capitale statunitense che è stata fortemente scombussolata dalla telefonata di giovedì sera tra Vladimir Putin e il Presidente americano. Il colloquio telefonico sembra infatti aver allontanato l’invio dei missili Tomahawk a Kiev e aver invece ridato vigore al negoziato dopo il sostanziale fallimento del summit di Anchorage lo scorso 15 agosto. Zelensky visita Trump. I due leader hanno quindi accolto la stampa nella Cabinet Room della Casa Bianca, con il Presidente Trump che ha subito adottato un tono cauto sulla questione clou dei missili Tomahawk. 🔗 Leggi su Panorama.it

