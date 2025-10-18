Guerra delle grucce ex-militare cinese condannato per tentato omicidio a Prato

Firenzetoday.it | 18 ott 2025

Nelle scorse ore il tribunale di Prato ha condannato a 7 anni e 6 mesi per tentato omicidio l’ex-soldato dell’esercito della Repubblica Popolare Cinese Nengyin Fang, 36 anni, il quale a seguito delle indagini della squadra mobile è stato individuato come uno dei sei esecutori materiali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

