Guerra delle grucce ex-militare cinese condannato per tentato omicidio a Prato
Nelle scorse ore il tribunale di Prato ha condannato a 7 anni e 6 mesi per tentato omicidio l’ex-soldato dell’esercito della Repubblica Popolare Cinese Nengyin Fang, 36 anni, il quale a seguito delle indagini della squadra mobile è stato individuato come uno dei sei esecutori materiali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Guerra delle grucce" condannato anche il soldato sesto componente del commando venuto dalla Cina per uccidere e regolare i conti con l'imprenditore Zhang. #Report torna in onda domenica 26 ottobre dalle 20.30 su #Rai3. Rivedi l'inchiesta https://bit.ly/ - X Vai su X
Condannato dal tribunale di Prato anche il sesto componente del commando venuto apposta dalla #Cina per uccidere l’imprenditore #ChangMengZhang, che poi sopravvisse, nei regolamenti di conti della cosiddetta ‘#GuerradelleGrucce’ in corso per accapa - facebook.com Vai su Facebook
«Guerra delle grucce» a Prato, condannato ex militare cinese a capo del commando che tentò di uccidere imprenditore - N engyin Fang, 36 anni, ex militare dell’esercito della Repubblica Popolare Cinese, è stato condannato a 7 anni ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it
“Guerra delle Grucce” da Prato a San Giuseppe Vesuviano, condannato ex soldato - Condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione anche il sesto componente del commando cinese che, nel luglio 2024, tentò di uccidere l’imprenditore Chang Meng Zh ... Segnala ilfattovesuviano.it
'Guerra delle grucce', condannato ex soldato esercito Cina - Condannato dal tribunale di Prato anche il sesto componente del commando venuto apposta dalla Cina per uccidere l'imprenditore Chang Meng Zhang, che poi sopravvisse, nei regol ... Si legge su msn.com