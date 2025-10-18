Guerra bloccata Putin ha bisogno di un secolo per vincere | l’analisi

(Adnkronos) – Donald Trump non fornisce i missili Tomahawk all'Ucraina. La guerra, però, rimarrà un rebus irrisolto per la Russia. Vladimir Putin sta pagando costi altissimi per progressi ridotti sul campo di battaglia e la vittoria 'classica' appare una chimera: per conquistare l'Ucraina, servirebbe un secolo. E' il quadro che elabora The Economist sulla base di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

In epoca di #ChatControl (bloccata ma non ancora sconfitta), #Palantir, e "La guerra è pace, la pace è guerra" (vedi l'incredibile discorso di #Trump alla #Knesset), la cosa migliore che si può leggere oggi è l'introduzione di Pynchon a "1984". Qui: - X Vai su X

Le proteste fatele passeggiando. Sullo sciopero generale, sulla Global Sumud Flottilla. Mirko Vercelli “Questa che voi state facendo è guerra!” mi grida una signora dal suo SUV nero, bloccata nel traffico durante il corteo serale dello sciopero nazionale per la - facebook.com Vai su Facebook

Guerra bloccata, Putin ha bisogno di un secolo per vincere: l'analisi - Vladimir Putin sta pagando costi altissimi per progressi ridotti sul campo di ... Lo riporta adnkronos.com

Putin: «Tutti i Paesi Nato sono in guerra con la Russia, risponderemo alla militarizzazione» - Mosca, avverte, continuerà a studiare il percorso della controparte e e si riserva di dare risposte «convincenti» ... unionesarda.it scrive

Guerra Ucraina, in corso telefonata Trump-Putin. Donald: «Ci sto parlando, sarà molto lunga» - La conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il Presidente Putin, al termine. Riporta ilmessaggero.it