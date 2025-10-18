Guerra Afghanistan-Pakistan delegazione di Kabul a Doha per negoziati di pace

Una delegazione di alto livello dell’Emirato Islamico dell’ Afghanistan, guidata dal ministro della Difesa del regime talebano Maulvi Muhammad Yaqub Mujahid, è arrivata a Doha per negoziare con il Pakistan. Un vertice decisivo per riannodare le relazioni tra i due Paesi mentre Islamabad continua a usare la forza militare per attaccare diverse zone di Kabul, causando la morte di molti civili, tra cui bambini e donne. Secondo diverse fonti, quasi 200 afghani hanno perso la vita in questi attacchi, mentre sono stati uccisi anche circa 60 soldati pakistani. I negoziati tra Afghanistan e Pakistan, mediati dal Qatar, si svolgono in un clima di tregua prolungata ma instabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

