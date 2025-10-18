Guehi vicino all’Inter? Il tecnico Glasner sorprende tutti | Il futuro di Marc sarà lontano da qui

Inter News 24 Guehi potrebbe lasciare il Crystal Palace prima del previsto. E’ intervenuto sulla questione il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner. Il futuro di Marc Guehi è ormai deciso. Il difensore centrale inglese, classe 2000 e capitano del Crystal Palace, ha comunicato al club la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. La notizia è stata confermata dallo stesso tecnico della squadra londinese, Oliver Glasner, che ha spiegato come il giocatore abbia espresso chiaramente il desiderio di intraprendere una nuova avventura professionale al termine della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

