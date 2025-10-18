Guehi Juve | deciso il futuro del difensore la conferma arriva direttamente dal Crystal Palace Ecco cosa succederà nei prossimi mesi per l’inglese accostato ai bianconeri

Guehi Juve: il Crystal Palace ha confermato quale sarà il futuro del difensore. Cosa accadrà nei prossimi mesi per l’inglese accostato ai bianconeri. Un obiettivo che diventa un’occasione d’oro, una pista che si infiamma improvvisamente. L’ Inter vede aumentare le proprie chance di arrivare a Marc Guehi. Il forte difensore centrale del Crystal Palace, da tempo nel mirino dei nerazzurri, lascerà il club londinese a parametro zero nel 2026. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla dirigenza del Palace, aprendo scenari di mercato interessantissimi. Ufficiale: Guéhi non rinnova, addio a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guehi Juve: deciso il futuro del difensore, la conferma arriva direttamente dal Crystal Palace. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi per l’inglese accostato ai bianconeri

Guehi Juve: deciso il futuro del difensore, la conferma arriva direttamente dal Crystal Palace. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi per l'inglese accostato ai bianconeri - Cosa accadrà nei prossimi mesi per l'inglese accostato ai bianconeri Un obiettivo che diventa un'occasione d'oro, una ...

