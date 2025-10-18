Guardate cosa ho scoperto Selvaggia Lucarelli stana Caterina Balivo | la sua reazione

Nessuno, ma proprio nessuno, riesce a sottrarsi all’ironia tagliente di Selvaggia Lucarelli. Neppure Caterina Balivo, che nelle ultime ore è diventata protagonista di uno dei graffi più commentati della giornalista e giudice di Ballando con le Stelle. Tutto è cominciato con un post pubblicato da Lucarelli nella sua newsletter Valetutto, in cui ha analizzato – con la consueta verve sarcastica – il profilo Vinted della conduttrice Rai, dove la Balivo mette in vendita alcuni suoi abiti e accessori personali. A far scattare l’ironia di Selvaggia sono state, in particolare, alcune paia di scarpe, che la giornalista ha descritto come «sporche econsumate che la milionaria Caterina Balivo vende su Vinted. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Guardate cosa è successo a Largo Maradona - facebook.com Vai su Facebook

GUardate cosa abbiamo scoperto sui siti sessisti. La nostra inchiesta ora su Raitre #farwest - X Vai su X

Bluey: gli psicologi hanno guardato il cartone ed ecco cosa hanno scoperto - Ecco come i personaggi affrontano emozioni e problemi quotidiani ... Come scrive focusjunior.it

Uomini e Donne, lo sfogo di Luca Salatino: “Ho finalmente scoperto cosa significhi vivere davvero” - Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, racconta la sua esperienza con il mondo dei social e si lascia andare ad uno sfogo. Scrive comingsoon.it

Andrea Delogu: «A 25 anni ho scoperto di essere dislessica guardando Youtube. Quando è finita con Francesco Montanari ho capito cosa non volevo» - Sono i selfie che Andrea Delogu scatta ogni volta che un amico arriva a cena, inatteso. corriere.it scrive