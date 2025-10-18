Gualtieri correrà nel 2027 | sprint sul nuovo stadio della Roma

Roberto Gualtieri scioglie ogni dubbio: punta alla ricandidatura nel 2027 e accelera sul nuovo stadio della Roma. In un confronto pubblico ha difeso la scelta di aprire molti cantieri e ha indicato una tabella di marcia serrata per l’impianto di Pietralata, con il progetto definitivo atteso a breve e un iter autorizzativo da chiudere in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gualtieri correrà nel 2027: sprint sul nuovo stadio della Roma

News recenti che potrebbero piacerti

? Bollettino meteo delle 16:20 ? Cielo assolutamente sereno e libero da nuvole su tutto il territorio reggiano, giusto qualche formazione in lontananza sulla Bassa che non comporta alcuna conseguenza. Temperature massime che riprendono a correre oltr - facebook.com Vai su Facebook

Termovalorizzatore Santa Palomba, Gualtieri presenta il progetto: «I primi rifiuti trattati nel 2027» - Il termovalorizzatore voluto dal sindaco Roberto Gualtieri per smaltire il 54% dei rifiuti indifferenziati di Roma (il rimanente ... Da roma.corriere.it

Gualtieri: 'Il termovalorizzatore di Roma pronto nell'estate 2027, inquinerà meno di una via trafficata' - "A breve ci sarà la predisposizione, il cantiere se saremo bravi, ma molto dipende dalla validazione, al più tardi sarà nel primo trimestre del 2025 per partire con la costruzione dell'impianto, e per ... Lo riporta ansa.it

Gualtieri, il termovalorizzatore (entro l'estate 2027) e il duemillesimo di un cucchiaino di farina - Il nuovo termovalorizzatore sarà "avanzatissimo nelle prestazioni ambientali, ben oltre le bat cioè i parametri europei. Lo riporta huffingtonpost.it