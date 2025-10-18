GTA 6 a 100 dollari? Per gli analisti è un suicidio ma il vero problema è un altro

Esports247.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GTA 6 a $100? Gli analisti avvertono: è una mossa rischiosa. Ma la questione vera non è il prezzo base, bensì la monetizzazione post-vendita. La discussione è infuocata e sempre più attuale, man mano che la data dell’agognata uscita s’avvicina: Grand Theft Auto VI varrà mai cento dollari? La domanda aleggia in ogni forum, in ogni social network, in ogni conversazione tra giocatori. Un recente studio della società di analisi di mercato MIDiA Research, riportato da IGN, ha provato a dare una risposta definitiva, e i risultati sono chiari: per gli esperti, un prezzo del genere sarebbe un azzardo commerciale. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - GTA 6 a 100 dollari? Per gli analisti è un suicidio, ma il vero problema è un altro

