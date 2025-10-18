Gruppo Lombardi Avellino Basket cerca il riscatto contro Torino

Si torna in campo domani al PalaDelMauro, questa volta al canonico orario delle 18.00.Alla sesta giornata di campionato il Gruppo Lombardi Avellino Basket ospita la Reale Mutua Torino.Le squadre arrivano a disputare questo appuntamento reduci da due risultati opposti.Torino sette giorni fa ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mastroberardino ancora al fianco di Gruppo Lombardi Avellino Basket per la stagione 2025/2026. Un legame che nasce dalla stessa visione: valorizzare l’Irpinia attraverso progetti capaci di generare identità, orgoglio e futuro. Storica eccellenza del vino italia - facebook.com Vai su Facebook

A2 - Mezzogiorno di fuoco al PaladelMauro tra Avellino Basket e Valtur Brindisi - Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Lo riporta pianetabasket.com

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. irpinianews.it scrive

Avellino Basket, Mussini: «Contro Torino per dimostrare chi siamo davvero» - Dopo la sconfitta interna subita da Brindisi, il capitano del Gruppo Lombardi Avellino Basket, F ederico Mussini, non cerca scuse e invita la squadra a reagire con compattezza e determinazione. orticalab.it scrive