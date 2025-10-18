Gruppo Lombardi Avellino Basket cerca il riscatto contro Torino

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna in campo domani al PalaDelMauro, questa volta al canonico orario delle 18.00.Alla sesta giornata di campionato il Gruppo Lombardi Avellino Basket ospita la Reale Mutua Torino.Le squadre arrivano a disputare questo appuntamento reduci da due risultati opposti.Torino sette giorni fa ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

gruppo lombardi avellino basketA2 - Mezzogiorno di fuoco al PaladelMauro tra Avellino Basket e Valtur Brindisi - Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Lo riporta pianetabasket.com

gruppo lombardi avellino basketIl Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. irpinianews.it scrive

gruppo lombardi avellino basketAvellino Basket, Mussini: «Contro Torino per dimostrare chi siamo davvero» - Dopo la sconfitta interna subita da Brindisi, il capitano del Gruppo Lombardi Avellino Basket, F ederico Mussini, non cerca scuse e invita la squadra a reagire con compattezza e determinazione. orticalab.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Lombardi Avellino Basket