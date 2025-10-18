Griglia di partenza MotoGP GP Australia 2025 | Quartararo fa sua la pole davanti a Bezzecchi Bagnaia penalizzato

Andate in archivio le qualifiche del GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, un time-attack appassionante in cui i piloti sono stati chiamati ad adattarsi in brevissimo tempo ai cambiamenti meteorologici, tenendo conto soprattutto del vento sul rettilineo principale. Un circuito molto particolare quello australiano, fatto di continui saliscendi e in cui la percorrenza in curva è fondamentale. Per questo, avere un feeling soprattutto col posteriore ha consentito ai centauri di affrontare con grande aggressività il layout, in particolare la “Stoner” (curva-3), dedicata al pilota australiano che nei suoi anni in Ducati e in Honda era impressionante nel controllo della propria moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

