Griglia di partenza F1 Sprint Qualifying GP USA 2025 | Verstappen in pole flop Ferrari e Antonelli
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 18 ottobre, il fine settimana con la Sprint di Austin che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Oliver Bearman (Haas F1 Team), 16°, Franco Colapinto (Alpine), 17°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 18°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 19°, e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Kimi Antonelli (Mercedes), 11°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 12°, Pierre Gasly (Alpine), 13°, Lance Stroll (Aston Martin), 14°, e Liam Lawson (Racing Bulls), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it
