Griglia di partenza F1 Sprint Qualifying GP USA 2025 | Verstappen in pole flop Ferrari e Antonelli

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 18 ottobre, il fine settimana con la Sprint di Austin  che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Oliver Bearman (Haas F1 Team), 16°, Franco Colapinto (Alpine), 17°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 18°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 19°, e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Kimi Antonelli (Mercedes), 11°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 12°, Pierre Gasly (Alpine), 13°, Lance Stroll (Aston Martin), 14°, e Liam Lawson (Racing Bulls), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it

griglia di partenza f1 sprint qualifying gp usa 2025 verstappen in pole flop ferrari e antonelli

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP USA 2025: Verstappen in pole, flop Ferrari e Antonelli

Contenuti che potrebbero interessarti

Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP USA 2025 - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire ... Scrive oasport.it

griglia partenza f1 sprintGP USA 2025, griglia di partenza della Sprint: Super Max batte le McLaren! Hulkenberg fantastico 4°, Ferrari in quarta e quinta fila - Hamilton non va oltre l'8° posto, Leclerc è addirittura 10° ... Si legge su formulapassion.it

griglia partenza f1 sprintF1 oggi in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8 - settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Griglia Partenza F1 Sprint