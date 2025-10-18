Griglia di partenza F1 Sprint Qualifying GP USA 2025 | Max Verstappen precede le McLaren quarta e quinta fila per le Ferrari

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 18 ottobre, il fine settimana con la Sprint di Austin che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Oliver Bearman (Haas F1 Team), 16°, Franco Colapinto (Alpine), 17°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 18°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 19°, e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Kimi Antonelli (Mercedes), 11°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 12°, Pierre Gasly (Alpine), 13°, Lance Stroll (Aston Martin), 14°, e Liam Lawson (Racing Bulls), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP USA 2025: Max Verstappen precede le McLaren, quarta e quinta fila per le Ferrari

Approfondisci con queste news

Con l'annuncio dell'arrivo del brasiliano Diogo Moreira, 21 anni, nel team Honda-LCR - dove affiancherà Johann Zarco - si completa la griglia di partenza della prossima stagione in MotoGp. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

MotoGp, oggi Gp Indonesia. Orario, griglia di partenza, dove vedere gara in tv (anche in chiaro) e streaming - X Vai su X

F1, Max Verstappen fa sua la pole della Sprint ad Austin davanti alle McLaren. Ferrari deludenti - Andate in archivio le qualifiche per la Sprint Race negli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lo riporta oasport.it

Quando MotoGP e F1 oggi (18 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky - Sabato 18 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ... Lo riporta oasport.it

Diretta Formula 1/ Sprint shootout streaming video tv GP Usa 2025 Austin: Leclerc per un soffio! (17 ottobre) - Diretta Formula 1 prove libere e sprint shootout GP Usa 2025 Austin live streaming video tv oggi 17 ottobre: orari, cronaca, tempi e classifiche. Da ilsussidiario.net