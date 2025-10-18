Griglia di partenza F1 GP USA 2025 | risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 19, il fine settimana con la gara di Austin che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1. Nella Q1 escono di scena Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, il quale però partirà ultimo per una penalità di 5 posizioni in griglia, Alexander Albon (Williams), 19°, ed Isack Hadjar (Racing Bulls), 20°. GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2025. 16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1) 17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1) 20 Alexander Albon Williams (Q1) 19 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1) 20 Lance Stroll Aston Martin (Q1) penalizzato di 5 posizioni in griglia GRIGLIA DI PARTENZA SENZA PENALITÀ GP USA F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Formula 1, la griglia di partenza della sprint race ad Austin in Texas #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP - X Vai su X
Electronic Arts invita i fan sulla griglia di partenza per un weekend di gioco gratuito in EA Sports F1 25. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Griglia di partenza F1, GP USA 2025: risultati e classifica qualifiche - Nelle qualifiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare ... Lo riporta oasport.it
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP USA 2025: Verstappen in pole, flop Ferrari e Antonelli - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire ... Da oasport.it
Griglia di partenza Formula 1/ Chi andrà in pole position? (Gp Usa 2025 Austin, oggi sabato 18 ottobre) - Griglia di partenza Formula 1, le qualifiche del Gp Usa 2025 Austin oggi sabato 18 ottobre ci diranno chi farà la pole position. Come scrive ilsussidiario.net