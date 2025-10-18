Grifone attento ai ’ricorsi’ Ma c’è il trio d’attacco

CALCIO Corsi e ricorsi della storia. Lo stadio "Luigi Muzi" ospita domani, inizio alle 15, la gara tra Orvietana e Grosseto che presenta notevoli spunti di interesse. Nella passata stagione iniziò proprio sul terreno umbro il ’periodo nero’ dei biancorossi di mister Consonni. Inoltre domani a dirigere il match è stato designato l’arbitro Mario Leone della sezione di Avezzano che sarà coadiuvato dagli assistenti Gianpaolo Giannone di Arco-Riva del Garda e Giammarco Pastori di Jesi. Il direttore di gara ha un precedente importante, e non potevamo non ricordarlo, con il Grosseto: quello nella stagione 2024-2025 quando i biancorossi persero per 5-2 contro il Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

