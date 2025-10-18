Grey’s Anatomy 22 nuove morti e nuovi addii

Sarà anche una delle serie più longeve e amate dal pubblico, ma Grey’s Anatomy è sempre stata e resta soprattutto una disdetta! Non c’è stagione che non presenti catastrofi e non faccia fuori qualche personaggio, e non fa eccezione la ventiduesima, in onda negli Stati Uniti su ABC e in arrivo in Italia tra qualche mese su Disney+. Il nuovo capitolo è letteralmente ripartito dalle ceneri del precedente, ovvero dall’ eplosione con conseguente incendio che ha colpito il Grey Sloan Memorial Hospital, lasciando lo scorso mese di maggio gli spettatori con il fiato sospeso, chiedendosi quale medico ci avesse rimesso la vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

