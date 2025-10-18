Greta Thunberg rivela abusi e insulti in carcere in Israele

Greta Thunberg è tornata in Svezia dopo essere stata trattenuta in Israele. Ora rivela una parola scioccante e offensiva che era stata scritta sulla sua valigia, tra le sue denunce di maltrattamenti subiti durante la prigionia. Gli incubi di Greta. Greta Thunberg, l’attivista svedese per il clima di 22 anni, è stata arrestata in Israele all’inizio di ottobre dopo essersi unita a una flottiglia di oltre 40 navi che trasportavano aiuti umanitari a Gaza, sfidando il blocco navale israeliano in atto da tempo. La marina israeliana ha intercettato le navi, arrestando Thunberg, Mandla Mandela (nipote di Nelson Mandela) e diversi politici europei. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Greta Thunberg rivela abusi e insulti in carcere in Israele

