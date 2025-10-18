Grazie a Dinamic Expo assegnate due borse di studio alla memoria di Carlo Peveri

La terza edizione di Dynamic Expo, rassegna dedicata alle moto d’epoca stradali e racing Team 664, suddivise nelle categorie da 50 fino a 250 cc e “veterane” costruite prima del 1970 che si era svolta a Chiaravalle della Colomba presso il Salumificio Peveri, è stata un successo caratterizzato da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it