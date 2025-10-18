Gravissimo schianto tra un' auto e una moto all' incrocio | ragazzo di 21 anni portato in ospedale con l' elicottero

Gravissimo schianto a Brugherio (Monza-Brianza) tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di venerdì 17 ottobre. Il bilancio è due giovani in codice rosso, con intervento anche dell'elisoccorso.Lo schiantoÈ successo intorno alle sei e venti all'incrocio tra via Kennedy e via 25 Aprile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

