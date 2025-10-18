Gravissimo incidente tra auto e moto | ragazzo di 21 in ospedale con elisoccorso
Tre ragazzi feriti (di cui uno trasferito in ospedale in elisoccorso) e la strada chiusa. Questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, venerdì 17 ottobre a Brugherio tra via Kennedy e via XXV Aprile.L'incidente Sono tre le persone rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
