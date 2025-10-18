Gravissimo incidente tra auto e moto | ragazzo di 21 in ospedale con elisoccorso

Monzatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ragazzi feriti (di cui uno trasferito in ospedale in elisoccorso) e la strada chiusa. Questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, venerdì 17 ottobre a Brugherio tra via Kennedy e via XXV Aprile.L'incidente Sono tre le persone rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Gravissimo schianto tra un'auto e una moto all'incrocio: ragazzo di 21 anni portato in ospedale con l'elicottero - Il bilancio è due giovani in codice rosso, con intervento anche dell'elisoccorso. milanotoday.it scrive

gravissimo incidente auto motoVerderio: violento scontro Auto-moto. Il centauro in “rosso”, il mezzo in fiamme - Versa in gravissime condizioni il centauro vittima di un incidente contro un' auto avvenuto nel pomeriggio di oggi a Verderio ... Segnala merateonline.it

gravissimo incidente auto motoDrammatico schianto auto-moto a Negrar: centauro muore sul colpo - Tragedia a Negrar di Valpolicella: un motociclista di 37 anni muore nello scontro con un’auto in via Ca’ Righetto. Come scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Gravissimo Incidente Auto Moto