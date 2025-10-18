Gravina e la Salernitana | Ho sempre avuto rispetto per la città contento per 2032

“Mai avuto niente contro la Salernitana e Salerno”. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, spende parole di distensione dopo mesi affilati, scanditi dai playout contro la Sampdoria, dalla lunga attesa, da un senso profondo di delusione che ha pervaso la tifoseria granata, già pronta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

Gravina a la Città: «Mai avuto niente contro Salerno e la Salernitana» - facebook.com Vai su Facebook

Gravina e la Salernitana: "Ho sempre avuto rispetto per la città, contento per 2032" - Il presidente federale era presente ieri ad Ascea: ha partecipato alla riunione dei vertici AIA, alla presenza dei designatori e degli arbitri dalla serie A alla serie C ... Secondo salernotoday.it

Mondiali 2026, Italia appesa a un filo. Gravina: «Ho chiamato Gattuso e gli ho detto: ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo» - Alcune parole rilasciate dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, nell'intervista al podcast "Sette Vite". Si legge su ilnapolista.it

Gravina e la notte da incubo, Italia fuori dal Mondiale! "Ho chiamato subito Gattuso, Rino dimmi qualcosa" - La rivelazione del presidente Figc in un podcast esclusivo: le sfide decisive per la qualificazione degli azzurri, la partita contro Israele e le polemiche politiche ... Si legge su tuttosport.com