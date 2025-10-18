Grave lutto nella cultura italiana ci lascia una grande donna

Nelle aule universitarie, tra appunti consumati e voci in lingue diverse, il nome di professoressa è rimasto impresso come quello di una pioniera silenziosa. La sua visione non era solo un progetto accademico, ma un invito alla scoperta, un modo per trasformare lo studio in un viaggio di libertà. Migliaia di studenti, da decenni, attraversano l'Europa portando con sé un'idea nata molto prima che diventasse un programma riconosciuto. Chi ha vissuto quell'esperienza ricorda l'emozione di un biglietto di sola andata verso l'ignoto, un Erasmus che significava indipendenza, crescita, apertura. Tutto questo è stato possibile grazie a una donna che credeva che la conoscenza non dovesse avere confini.

