Graniglia gialla che tipo di pavimento è e in quali ambienti è consigliato

Caldo, luminoso e sorprendentemente versatile: il pavimento in graniglia gialla trasforma un ambiente con la sola forza del suo design. Ricorda le case d’un tempo, quelle con i pavimenti lucidati e la luce che filtra morbida dalle finestre, ma oggi torna nelle abitazioni contemporanee con un fascino nuovo, più essenziale, più consapevole. Scelto da chi ama le superfici materiche e piene di carattere, non è però così facile da abbinare. Ma che tipo di pavimento è, esattamente? E soprattutto, in quali ambienti riesce a esprimere al meglio la sua anima solare? Scopriamo tutto sulla graniglia gialla, un classico che sta vivendo una splendida rinascita. 🔗 Leggi su Dilei.it

