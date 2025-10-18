grande fratello prima punizione il comunicato ufficiale la reazione dei concorrenti

Grande Fratello, i concorrenti ricevono la prima punizione. Ecco il motivo e cosa è accaduto nella Casa. La reazione dei concorrenti. Il Grande Fratello NIP è appena iniziato e già si stanno verificando diversi colpi di scena. Dall’uscita di Anita, all’eliminazione di Giulio passando a Francesca che ha abbandonato la Casa momentaneamente ieri e non è ancora rientrata. Lunedì sera in prima serata tornerà in onda Simona Ventura con una nuova puntata del reality show, cosa accadrà? Leggi anche Grande Fratello: i primi confronti sulle Nomination, cosa è emerso Intanto nella Casa, il GF ha messo a dura prova i concorrenti con un gioco di verità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

