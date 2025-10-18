Grande Fratello Grazia Kendi rivela di avere una cotta per un concorrente | ecco di chi si tratta VIDEO

Comingsoon.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di confessioni notturne nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi ha ammesso a Giulia Soponariu di avere un interesse per Mattia Scudieri. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

