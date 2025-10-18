Grande Fratello Grazia Kendi rivela di avere una cotta per un concorrente | ecco di chi si tratta VIDEO
In un momento di confessioni notturne nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi ha ammesso a Giulia Soponariu di avere un interesse per Mattia Scudieri. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grazia: “È una questione di connessioni” #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Basta un “meh” e Donatella ha già detto tutto ? #GrandeFratello - X Vai su X
Il bacio tra Jonas Pepe e Grazia Kendi, così l’intelligenza artificiale crea dinamiche al Grande Fratello - Anche questa edizione, come quelle passate, è caratterizzata dalla ... Si legge su fanpage.it
Grazia Kendi, fiume di critiche al Grande Fratello: “La più egocentrica”/ Lei si infuria: “È un accanimento” - Grazia Kendi criticata nuovamente dai compagni del Grande Fratello 2025: lei sbotta e si sfoga con Donatella Mercoledisanto ... Lo riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello, Grazia Kendi spiazza tutti: “Ho preso una cotta per Mattia Scudieri”. Ma lui è fidanzato! - Grazia Kendi ha confessato di essersi infatuata di Mattia Scudieri nella casa del Grande Fratello. mondotv24.it scrive