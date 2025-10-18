Grande Fratello Grazia Kendi confessa un interesse per un coinquilino | So che è fidanzato
La gieffina si apre con Giulia Soponariu e ammette di provare attrazione per un concorrente impegnato ma afferma che non farà un passo per non metterlo in difficoltà. Negli ultimi giorni, Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello, è stata spesso al centro delle dinamiche della Casa. Nella notte appena trascorsa, la gieffina si è aperta con Giulia Soponariu, rivelando di provare un interesse per uno dei coinquilini, Mattia Scudieri. La confessione ha sorpreso Giulia e ha incuriosito i fan, pronti a seguire ogni sviluppo della situazione nella Casa. La confessione di Grazia "mi piace, ma è impegnato" Nonostante i sentimenti, la 25enne milanese ha chiarito di non voler fare alcun passo avanti, rispettando la relazione che Mattia porta avanti da circa due anni con la sua fidanzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
