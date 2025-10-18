Grande Fratello Anita Mazzotta fuori dal gioco? La verità sul rientro in casa

Anita Mazzotta è stata fin da subito una delle concorrenti più amate del Grande Fratello 2025. Aveva già conquistato la vetta della classifica di gradimento con il 24% delle preferenze. Poi, improvvisamente, la triste notizia. Sabato 11 ottobre la produzione ha annunciato la sua uscita per motivi personali, senza specificare se si trattasse di un addio definitivo o di una pausa momentanea. Ecco cosa è emerso a distanza di una settimana dalla sua uscita dal GF. Grande Fratello 2025: le ipotesi sull’uscita di Anita Mazzotta. Fin da subito, i fan del GF hanno provato a capire cosa si nascondesse dietro questa scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta fuori dal gioco? La verità sul rientro in casa

