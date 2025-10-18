GPS sostegno proroga assunzioni | verso il doppio canale?
La proroga delle assunzioni da GPS sostegno fino all'anno scolastico 202627, approvata dal Senato, riaccende il dibattito su una riforma strutturale. Si discute sull'introduzione di un doppio canale di reclutamento stabile. L'obiettivo è affiancare alle procedure concorsuali ordinarie una via parallela per assumere dalle graduatorie provinciali (GPS).La necessità di un sistema stabile post PNRRIl sindacato Anief, tramite il presidente Marcello Pacifico, sottolinea l'urgenza di una riforma strutturale. Pacifico evidenzia la necessità di introdurre il doppio canale prima della scadenza del PNRR. Il termine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è fissato per il 2026-2027. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
