Gp Usa Verstappen in pole nella sprint davanti a Norris e Piastri

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In difficoltà le Ferrari: ottavo Hamilton, decimo Leclerc AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen partirà davanti a tutti nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Austin. Nella terza e ultima manche delle quali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gp usa verstappen in pole nella sprint davanti a norris e piastri

© Ilgiornaleditalia.it - Gp Usa, Verstappen in pole nella sprint davanti a Norris e Piastri

Leggi anche questi approfondimenti

gp usa verstappen poleGp degli USA, Qualifiche Sprint: Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri! - Max Verstappen si prende di forza la pole position per la Sprint Race del GP degli Stati Uniti con il tempo di 1. Segnala thelastcorner.it

gp usa verstappen poleGp Usa, Verstappen in pole nella sprint davanti a Norris e Piastri - Max Verstappen partirà davanti a tutti nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Austi ... Scrive msn.com

gp usa verstappen poleVerstappen si prende la pole nella Sprint al GP delle Americhe, beffa Norris e Piastri - Il pilota olandese stampa il giro più veloce alla fine della SQ3, mette in riga le due McLaren. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Usa Verstappen Pole