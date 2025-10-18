GP Stati Uniti Verstappen in pole per la Sprint Race Ferrari in affanno La griglia
Austin (Stati Uniti d'America), 18 ottobre 2025 - La prima giornata in pista ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti d'America, è andata in archivio. In questo venerdì si è disputata l'unica sessione di prove libere e la Sprint Qualifying, la sessione di qualifica valida per la gara Sprint che si disputerà domani. Durante le libere i team hanno lavorato sodo sul passo gara e in maniera più sbrigativa sul giro veloce. Quando si è andati a fare sul serio, ovvero qualche ora dopo in qualifica, Max Verstappen ha brillato e si è preso la pole position. Alle sue spalle in griglia di partenza ci saranno le due McLaren di Norris e Piastri in questo ordine, seguite da uno straordinario e sorprendente Nico Hulkenberg. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
