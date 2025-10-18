Gp degli Stati Uniti di F1 Verstappen in pole nella Sprint Deludono le Ferrari | la griglia di partenza
Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 18 ottobre, va in scena sul circuito delle Americhe di Austin la gara Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming. Le qualifiche della gara corta sono state dominate dalla Red Bull di Max Verstappen, che si è preso quindi la pole position chiudendo con il tempo di 1?40’510. Accanto a lui in prima fila ci sarà la McLaren di Lando Norris, seguito dal compagno di scuderia Oscar Piastri, leader della classifica Piloti. Quarta, a sorpresa, la Sauber di Nico Hulkenberg, mentre la terza fila sarà composta dalla Mercedes di George Russell e dall’Aston Martin di Fernando Alonso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
