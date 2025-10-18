Gp degli Stati Uniti di F1 la gara Sprint e le qualifiche nel programma di oggi

Austin, 18 ottobre 2025 – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito delle Americhe di Austin, dove oggi, sabato 18 ottobre andrà in scena la gara Sprint e le qualifiche del Gp degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp di Singapore, con Max Verstappen, a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti, secondo e Lando Norris seguito dall’altra McLaren, quella del compagno di scuderia e leader del Mondiale Oscar Piastri. A caccia di riscatto la Ferrari, che l’anno scorso su questo circuito piazzò una clamorosa doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it