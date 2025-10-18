Gp d’Australia di MotoGp esulta l’Aprilia | Bezzecchi domina la Sprint Penultimo è Bagnaia
Marco Bezzecchi ha vinto la gara Sprint in Australia. Oggi, sabato 18 ottobre, il pilota dell’Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, centrando il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. La doppietta Aprilia si completa con il secondo posto conquistato dallo spagnolo Raul Fernandez, seguito dal connazionale della KTM Pedro Acosta. Delude ancora la Ducati di Pecco Bagnaia, che dopo il sedicesimo posto in Indonesia arriva penultimo anche nella Sprint australiana. Quarta invece la Yamaha Pramac di Jack Miller, con l’italiano Fabio Di Giannantonio quinto con la sua VR46. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MotoGp Australia, Bezzecchi domina la Gara Sprint: Quartararo partirà in pole - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, la Sprint Race del GP Australia in diretta LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustralianGP - X Vai su X
DIRETTA MOTOGP/ Gp San Marino 2025 Misano: Marquez vince su Bezzecchi, Bagnaia out (oggi 14 settembre) - Diretta MotoGp streaming gara GP San Marino 2025 Misano live video tv: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 14 settembre) Si è conclusa la diretta del Gran Premio di Misano di ... Riporta ilsussidiario.net
GP Giappone - MotoGP, oggi le prove libere del GP Giappone: Bagnaia miglior tempo, 3° Marquez A Motegi è iniziato il weekend che potrebbe portare al titolo di Marc Marquez. Si legge su sport.sky.it
MotoGP, festa Ducati in Giappone: Bagnaia vince il Gp, Marc Marquez 7 volte campione del mondo - Festa doppia dei piloti Ducati in Giappone: Pecco Bagnaia ha vinto il GP, Marc Marquez il titolo di campione del mondo dopo sei anni di digiuno. Come scrive blitzquotidiano.it