Gp Austin Verstappen vince gara sprint e riapre il Mondiale Disastro McLaren al via
(Adnkronos) – Max Verstappen vince la sprint del Gp di Austin, negli Stati Uniti. Il fuoriclasse della Red Bull chiude davanti alla Mercedes di George Russell e alla Williams di Carlos Sainz una gara terminata in regime di safety car per un contatto tra le monoposto di Lance Stroll e Esteban Ocon al giro 16 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Con la vittoria nella Sprint di Austin, Verstappen riduce il distacco dai piloti McLaren e rilancia la sua corsa al titolo mondiale #USGP | #F1 - X Vai su X
? Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin. Il quattro volte campione del mondo ha segnato un tempo di 1:32.143 nel suo giro più veloce, chiudendo con - facebook.com Vai su Facebook
Caos alla Sprint Race del Gp di Austin: Piatri urta Norris, vince Verstappen. Gli highlights della gara - chiude bruscamente all’interno e urta Hulkenberg prima di finire contro l’altra McLaren, ... Da video.corriere.it
F1 | GP USA, Sprint Race pazza ad Austin! Vince Verstappen, McLaren KO - Max Verstappen ha conquistato la vittoria, precedendo la Mercedes di George Russell e la Williams di un ottim ... Scrive f1grandprix.motorionline.com
F1 GP Usa, vince Verstappen: le emozioni dell'ultimo giro ad Austin. VIDEO - La Sprint Race di Austin si chiude sotto regime di Safety Car: Max Verstappen conquista la vittoria e altri 8 punti preziosi per la corsa al titolo, dopo il contatto iniziale tra le due McLaren. Da sport.sky.it