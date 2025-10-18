Gp Austin Verstappen vince gara sprint e riapre il Mondiale Disastro McLaren al via

18 ott 2025

(Adnkronos) – Max Verstappen vince la sprint del Gp di Austin, negli Stati Uniti. Il fuoriclasse della Red Bull chiude davanti alla Mercedes di George Russell e alla Williams di Carlos Sainz una gara terminata in regime di safety car per un contatto tra le monoposto di Lance Stroll e Esteban Ocon al giro 16 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

