Governo Schlein | Meloni fa la vittima ma lei ci attacca perfino dall’Onu

Milano, 18 ott. (askanews) – “Lei può andare alle Nazioni Unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che le opposizioni sono peggio dei terroristi, ma le opposizioni devono stare mute, zitte e buone, dire che va tutto bene”. Così in un video sui social Elly Schlein, replica a Giorgia Meloni nella polemica iniziata stamani con le parole della segretaria Pd (“Con l’estrema destra al governo la democrazia è a rischio”), cui la presidente del Consiglio aveva replicato duramente (“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione”). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

